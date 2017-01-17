Четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе

Сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт провел очередное заседание Комиссии при наблюдательном совете Свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае. На совещании инвесторы представили членам комиссии четыре проекта, которые они собираются реализовать на территории Ванинского района в рамках режима СПВ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, ООО «Токинский кирпичный завод» планирует построить в селе Токи предприятие по производству строительных материалов. Инвестор намерен выпускать кирпичи на самом современном оборудовании и поставлять продукцию не только в Ванино, но и в соседние районы края. В дальнейшем у бизнесменов есть планы по выходу на рынки других регионов ДФО. Мощность предприятия оценивается в 5 млн. штук кирпича в год, вложения на первом этапе составят 14 млн. рублей.

Другая компания – ООО «Форум ДВ» работает над созданием берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Мощность предприятия — 150 тыс. тонн в год, инвестиции — 25 млн. рублей на первом этапе. Запустить комплекс компания планирует уже в этом году.

ООО «Карбон-ДВ» реализует проект по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности (опилок, коры, щепы и т.д.) в углеродную крошку. Объемы производства составят 200 тыс. куб. м. в год, инвестиции – 173 млн рублей. Компания работает совместно с крупными лесоперерабатывающими предприятиями края. Реализовать проект планируется уже в этом году.

Еще один инвестор – ООО «Причал» (дочерняя компания ГК «Русал») собирается построить в акватории бухты Ванино глиноземный терминал мощностью 1,5 млн тонн в год. Объем инвестиций – более 5 млрд рублей.

По итогам заседания комиссии все представленные проекты были одобрены. В настоящее время продолжается работа по получению этими компаниями статуса резидента Свободного порта в Хабаровском крае. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил краевым и районным властям оказывать максимальную поддержку инвесторам.

«Мы готовы обсуждать любые сложности, с которыми сталкивается инвестор, и оперативно помогать. Необходимо сделать так, чтобы проекты как можно скорее были запущены, чтобы началась работа на новых предприятиях в рамках Свободного порта», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Отметим, что сейчас на территории Ванинского района предварительно определено 19 проектов для реализации в рамках режима СПВ с объемом инвестиций около 86 млрд. рублей. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже одобрила 5 заявок от инвесторов. В конце прошлого года появился и первый резидент — ООО «Дальневосточный Ванинский порт».

Также продолжается работа и по распространению режима Свободного порта и на другие муниципальные образования края. Сейчас при поддержке Минвостокразвития России в федеральных ведомствах проходят согласование соответствующие поправки в Федеральный закон «О Свободном порте Владивосток».

Планируется, что этот статус могут получить город Хабаровск и Советско-Гаванский район. По предварительной оценке, это позволит привлечь не менее 37 проектов с общим объемом инвестиций около 111 млрд. рублей, что будет способствовать созданию более 7,3 тыс. новых рабочих мест.