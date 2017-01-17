Налоговые отчисления от горнодобывающей отрасли края выросли почти на 25%

В министерстве природных ресурсов Хабаровского края подвели итоги работы горнорудного комплекса в 2016 году. По данным ведомства, с января по декабрь предприятия добыли более 19,5 тонн золота, что на 6,4% превысило плановые показатели и на 3,4% – уровень 2015 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Основной объем добычи обеспечен за счет рудного золота. Из недр извлечено 16,6 тонн драгоценного металла – на 2,2 процента больше прежнего результата. Особенно успешно сработало предприятие «Многовершинное» в Николаевском районе, перевыполнив задание более чем на 17 процентов. Также объемы добычи увеличили «Ресурсы Албазино» и «Амур Золото», работающие в районе имени Полины Осипенко и Аяно-Майском районе», — рассказал начальник управления недропользования минприроды края Николай Ищук.

Устойчивый рост в 2016 году продемонстрировали артели старателей «Альфа», «Амгунь», «Восток», «Дальневосточник», «ДВ ресурсы», ДВМП «Стандарт», «Заря», «Марекан». За промывочный сезон они добыли свыше 3,8 тонн россыпного золота – на 8,3% больше уровня 2015 года.

«В Охотском, Аяно-Майском и Верхнебуреинском муниципальных районах края реализуются инвестиционные проекты по освоению новых золоторудных месторождений Светлое, Перевальное, Нони. В 2016 году компанией «Полиметалл» получены первые 720 кг золота со Светлого месторождения, — отметил Николай Ищук. – Продолжаются геологоразведочные работы на Малмыжском золото-медно-порфировом рудном поле в Нанайском районе, а также на перспективной Делькенской золоторудной площади в Ульчском районе».

В министерстве добавили, что Хабаровский край остается единственным регионом страны, где ведется разработка оловорудных месторождений. На 7% по сравнению с 2015 годом увеличило добычу олова ООО «Правоурмийское» в Верхнебуреинском районе. Также после многолетнего простоя «Оловянная рудная компания» возобновила производство оловянного концентрата на Солнечной обогатительной фабрике в п. Горный Солнечного района. Вновь началась добыча руды на Фестивальном оловорудном месторождении.

«Значительно по итогам года повысилась экономическая эффективность работы горнодобывающей отрасли. В бюджет края уплачено около 7 млрд рублей налогов, что на 1,6 млрд рублей превысило уровень 2015 года», — подчеркнул Николай Ищук.