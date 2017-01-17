Месячник патриотической работы стартует в Хабаровске. Он продлится с 23 января по 23 февраля. В его рамках школьники встретятся с ветеранами, пообщаются с работниками силовых структур и примут участие в тематических акциях. Вплоть до 23 февраля для учеников пройдут уроки мужества, классные часы, встречи и заседания «круглого стола», посвященные Дням воинской славы России, истории Вооруженных сил, 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Месячники патриотической работы проходят в городе более 10 лет. Это дает школьникам знания того, что происходило в истории нашего Отечества в разные периоды. Им рассказывают о ключевых моментах Великой Отечественной войны, для учеников проходят мероприятия, посвященные локальным конфликтам. Так они приобщаются к истории», — рассказал главный специалист управления по делам молодёжи и социальным вопросам Семён Панюшкин.

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подростков, пройдут во всех школах Хабаровска. Почётными гостями на таких встречах станут ветераны, участники вооруженных конфликтов и военнослужащие. Дети и подростки смогут познакомиться с экспозицией музеев истории и боевой славы Восточного военного округа, регионального командования внутренних войск МВД. Кроме того, в ходе месячника будут организованы и традиционные социальные акции «Ветеран живет рядом», «Подарок воину», «Их согревает тепло наших сердец».

В районах краевого центра состоятся фестивали солдатской и патриотической песни «Виктория», пройдут этапы комбинированной военно-спортивной игры «Патриот». Также в рамках месячника запланированы спортивные состязания. Пройдёт открытый турнир по вольной борьбе и лыжный переход. А накануне Дня защитника Отечества во всех округах Хабаровска состоится торжественное возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам.