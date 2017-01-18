Более 500 школьников края посетят всероссийские и международные детские центры в 2017 году

В Правительстве края состоялось заседание межведомственной комиссии по координации отдыха, оздоровления и занятости детей, где распределились путевки в федеральные детские центры «Океан», «Орленок» и международный центр «Артек».

По информации министерства образования и науки региона, в 2017 году за счет краевого бюджета в них отправятся более 500 ребят. Путевками будут награждены наиболее активные школьники, отличники учебы, победители и призеры конкурсов и олимпиад. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ближайшее время, с 3 по 23 февраля, 16 школьников края побывают во всероссийском детском центре «Океан» на смене «Океанская лига КВН». Это учащиеся 8-11 классов, школьные команды КВН и победители региональных конкурсов. Еще 5 человек – активисты школьных музеев и юные краеведы – будут приглашены на Форум школьных музеев. Также около 30 путевок выделено на смены «Российский интеллект» и «Свое дело», которые пройдут с 26 февраля по 18 марта.

В ВДЦ «Орленок» в этом году отправятся 57 школьников края. Еще 20 учащихся приедут на смену «В начале было Слово» в международный детский центр «Артек». С 16 февраля по 8 марта здесь соберутся юные поэты, писатели и активисты литературных клубов.

В региональном минобрнауки отметили, что с 2017 года заявку на получение ребенком бесплатной путевки в «Артек» могут подать сами родители. Для этого центром запущена автоматизированная информационная система «Путевка», обеспечивающая отбор в рамках региональной и тематической квоты мест на основе рейтинга достижений учащихся.

«Для этого необходимо на официальном сайте детского центра зайти в раздел «Информация для родителей», перейти в подраздел «Как получить путевку в «Артек», подать заявку и заполнить электронное портфолио ребенка. По результатам отбора путевка предоставляется бесплатно, а проезд к месту отдыха и обратно оплачивают родители», — пояснила начальник управления дополнительного образования минобрнауки края Юлия Мацко.