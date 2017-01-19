Лотереи разыграли перед Новым годом 1,38 миллиарда рублей

На лотерейном рынке России случился абсолютный рекорд. Сегодня подведены итоги розыгрыша «Гослото» на огромную сумму в 1,3 млрд рублей, который транслировался на федеральном канале за несколько часов до нового, 2017 года.

Такая масштабная сумма обрела своих владельцев – 12 человек стали миллионерами, свыше 7 миллионов игроков получили разные денежные выигрыши. Больше всех повезло участнику тиража «Гослото «6 из 45», ставшему обладателем 54,4 млн рублей. При этом общая сумма всех выигрышей этой лотереи составила 200 миллионов.

Не менее успешно был разыгран новогодний тираж «5 из 36». По 6,8 млн рублей досталось восьми участникам, разыгравшим суперприз в размере 54,7 млн рублей. И опять же остальные игроки, купившие билетики, не остались ни с чем, т.к. общая сумма выигрыша достигла 127,2 млн рублей.

Наконец, «Гослото «7 из 49» принесло по 4,1 млн трем россиянам, не считая 42,2 млн рублей в виде конечной распределенной суммы. Как отметила директор по маркетингу и продажам «Торговый Дом «Столото» Зоя Гафарова, новогодний розыгрыш побил сразу два рекорда — по количеству победителей и разыгранной сумме.