Хабаровский край — один из лучших субъектов России по оказанию сурдологической помощи

Вопросы оказания сурдологической помощи населению рассмотрели на видеоселекторном совещании с участием российских регионов под председательством заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Хабаровский край вошел в число лидеров среди субъектов страны, где работа по выявлению и лечению заболеваний слуха, а также реабилитация организованы на высоком уровне. Как отметил министр здравоохранения края Александр Витько, добиться хороших результатов помогла, в том числе правильно выстроенная работа по проведению аудиологического скрининга новорожденным детям. Первый этап процедуры осуществляется во всех учреждениях родовспоможения края, второй – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«В прошлом году скрининг прошли 99% новорожденных и детей первого года жизни. При выявлении нарушений слуха ребенок направляется на углубленное обследование. В 2016 году его прошли 79 детей, из них у 9 проблемы подтвердились. В случае необходимости, в регионе есть возможность проведения операции кохлеарной имплантации на базе Хабаровского филиала научно-клинического центра оториноларингологии», — отметил Александр Витько.

Он также добавил, что подобные операции в крае с 2010 года проведены 71 ребенку. С 2016 года на базе Хабаровского филиала научно-клинического центра оториноларингологии в рамках территориальной программы специалисты приступили к замене речевых процессоров всем нуждающимся пациентам в рамках территориальной программы. В 2016 году они установили 26 новых устройств, в 2017 году речевые процессоры заменят еще 27 пациентам.

Выявление, своевременное лечение нарушений слуха и правильная реабилитация позволяют детям вести полноценную жизнь. Так, только 23 ребенка, которые перенесли операцию кохлеарной имплантации, обучаются в специализированных учреждениях для слабослышащих и глухих детей, остальные дети 54 осваивают общеобразовательные программы дошкольного и общего образования.

Напомним, в хабаровском филиале научно-клинического центра оториноларингологии оказывается медицинская помощь жителям всего Дальнего Востока.