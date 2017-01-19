Рост тарифов ЖКХ в Хабаровском крае не превысит 4,1%

Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края разъяснил особенности очередного повышения тарифов на коммунальные ресурсы, которое произойдет с 1 июля этого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Новые квитанции жители получат в начале августа. Как отметили специалисты комитета на пресс-конференции, во втором полугодии повысится плата за тепловую энергию – с 1561,16 руб. за Гкал до 1639,74 (рост 4,1%), природный газ – с 6521,5 за тысячу кубометров до 6717,15 (рост 3%), холодную воду – с 36,47 рублей за кубометр до 38,95 рублей (рост 6,8%), водоотведение – с 29,91 рублей за кубометр до 32,26 рублей.

Тариф на электроэнергию возрастет с 4,11 рублей за кВтч до 4,27 (рост 3,9%). При этом для жителей сельской местности, а также горожан, использующих электрические печи в индивидуальных и многоквартирных домах, продолжит действовать понижающий коэффициент 0,7. Это позволит сэкономить около 30% стоимости услуги. С 1 января этого года право на субсидию получили представители дачных и садоводческих объединений.

По сравнению с 31 декабря 2016г. общее повышение платы составит не более 4,1%. Величина является максимально допустимой и прописана в распоряжении Губернатора края в целях выравнивания тарифов для населения.

«Ежегодно в краевом бюджете на компенсацию выпадающих расходов для ресурсоснабжающих организаций закладываются немалые средства. Только по электроэнергии это порядка 1 млрд 121 млн рублей, по теплу – 2 млрд. 698 рублей. Государственная поддержка позволяет избежать резких колебаний тарифов, ограничить их рост, а также вкладывать больше средств в модернизацию и ремонт оборудования», — отмечает первый заместитель председателя комитета по вопросам тарифного регулирования в сфере коммунального комплекса Ирина Филатова.

По ее словам, краевая тарифная политика нацелена в первую очередь на минимальное повышение платы за потребляемые услуги населением и обеспечение стабильной работы жилищно-коммунального комплекса, а также различных видов транспорта.

Так, говоря о возможном повышении платы за проезд в общественном транспорте, специалисты комитета отметили, что пересмотр тарифов в крае проводится раз в год. От перевозчиков пока соответствующих заявлений не поступало.