Этап Международного чемпионата по управлению бизнесом пройдет в крае

В Хабаровском крае впервые пройдет региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Соревнования состоятся при поддержке Правительства региона 21-22 февраля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, в состязаниях смогут принять участие до 32 управленческих команд по 4-5 человек в каждой. Это руководители и сотрудники организаций и компаний, студенты и аспиранты не старше 26 лет, бизнесмены, государственные и муниципальные служащие.
«Global Management Challenge для предпринимателей – такое же серьезное движение, как WorldSkills для представителей рабочих специальностей. Соревнования будут проходить на базе комплексного бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия в условиях конкурентной среды. Это отличная возможность в сжатые сроки и без отрыва от работы усовершенствовать свои управленческие навыки, проявить профессиональную компетентность, научиться правильно реагировать на различные деловые ситуации», — отметил и.о. председателя комитета по молодежной политике Правительства края Иван Джуляк.
Отборочный этап Кубка Хабаровского края пройдет 21 февраля. В финал выйдут 8 команд, лучшая из которых определится 22 февраля. Уже в марте она отправится в Москву для участия в двухдневном национальном финале. По итогам состязаний будет сформирована российская сборная, которая 10-12 апреля представит страну на мировом финале Global Management Challenge, который состоится в столице Катара городе Дохе.
Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие в проекте необходимо до 19 февраля 2017 года на сайте http://globalmanager.ru/khabarovsk.
Эта запись была опубликована 19.01.2017в 21:37. В рубриках: Бизнес.
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