Медучреждения края заключили договоры на обучение 160 студентов-целевиков

В Дальневосточном государственном медицинском университете состоялся День открытых дверей. С будущими абитуриентами встретился министр здравоохранения региона, руководители ведущих лечебных учреждений края. Они рассказали потенциальным студентам о возможности поступления в вуз и дальнейшем трудоустройстве, перспективах развития отрасли, ответили на вопросы старшеклассников и их родителей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
«Медицина, как одна из важнейших сфер социального развития региона, находится под пристальным вниманием Губернатора и Правительства края. Ежегодно в регионе сдаются новые и приводятся в порядок старые медучреждения, закупается современное оборудование, огромное внимание уделяется решению кадровых вопросов в отрасли. В этом году благодаря совместным усилиям Вячеслава Шпорта и министерства здравоохранения России удалось существенно увеличить количество бюджетных мест для абитуриентов края. Для нужд больниц, поликлиник, амбулаторий здесь будут обучаться 160 человек», — отметил Александр Витько.
По словам министра, вопросы кадрового обеспечения отрасли находятся на постоянном контроле. Регулярно индексируется зарплата медиков, в регионе действуют программы поддержки врачей и среднего медицинского персонала: «Земский доктор», «Кадры здравоохранения» и «Сберегательный капитал». Решаются вопросы обеспечения специалистов жильем. Одним из недавних таких примеров является сдача жилого дома для медиков в поселке Ягодный Комсомольского района.
«Программы, призваны сократить дефицит специалистов высшего и среднего звена в районах края. И они уже дают результаты. В отдаленные населенные пункты сегодня едут медицинские работники, в том числе узкие специалисты. С 2012 года в сельскую местность отправились работать 199 врачей, более 80 фельдшеров и медицинских сестер. Комплектование кадров осуществлялось, в том числе, за счет выпускников Дальневосточного государственного медицинского университета», — добавил Александр Витько.
Эта запись была опубликована 23.01.2017в 20:19. В рубриках: Общество.
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