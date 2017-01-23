Спортсмены края взяли большинство наград на фестивале холодового плавания

Спортсмены Хабаровского края успешно выступили на юбилейном V межрегиональном фестивале по холодовому плаванию «Крещенская купель 2017». Состязания проходили на озере Драга района имени Лазо.

Участие в заплывах приняли 50 спортсменов из Москвы, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и района им. Лазо. Они соревновались в плавании брассом, баттерфляем, вольным стилем на дистанциях в 25 и 100 метров. Медали также разыгрывались по возрастным категориям, отдельно среди мужчин и женщин, в эстафетах и в заплывах на выносливость. Всего своих обладателей нашли 50 комплектов медалей. Более половины наград завоевали представители Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Представители края в очередной раз подтвердили статус одних из сильнейших пловцов Дальнего Востока. Они завоевали большинство медалей турнира, который, кстати, становится все более популярным. Ежегодно растет количество участников и болельщиков», — отметил главный специалист администрации муниципального района им. Лазо Александр Ушанов.

Отличительной особенностью этих соревнований стало участие в них четырех паралимпийцев из Владивостока. Они проплыли дистанцию наравне с другими спортсменами. Кстати, самой младшей участницей турнира, Варваре Ненаховой, на момент заплыва исполнилось 11 лет, а самой возрастной пловчихой стала 77-летняя Ольга Королева. Температура воды на момент проведения состязаний держалась на отметке минус 1,5 градуса, а воздуха 25-27 градусов ниже ноля.

Напомним, соревнования по плаванию в холодной воде «Крещенская купель» проводятся на территории района имени Лазо ежегодно с 2012 года. За это время их посетили любители моржевания из разных регионов России, США, Франции и Германии.