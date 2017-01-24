Итоги работы управления по делам молодёжи и социальным вопросам за 2016 год подвели в Хабаровске. Перед городскими депутатами с докладом выступил начальник управления Евгений Дёмин. Работа с молодёжными организациями в краевом центре организована в рамках соответствующей муниципальной программы. «В рамках данного направления проводится ежегодный конкурс по предоставлению администрацией грантов на реализацию социально значимых проектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Общий объём средств за три года составил более 7 миллионов рублей. За время реализации программы грантовую поддержку получили 12 организаций, которыми реализовано 24 городских проекта для различной категории молодёжи. Это добровольческие и студенческие отряды, советы работающей и студенческой молодёжи», — отметил Евгений Дёмин. Сегодня в городе работает 194 молодёжных объединения, в их состав входят 37 тысяч человек.

В прошлом году этими общественными организациями было проведено более 100 мероприятий, куда привлекли около 15 тысяч человек. Как было отмечено на заседании комитета по социальным вопросам, профильным управлением проведён мониторинг активности общественных объединений. Он показал увеличение количества участников мероприятий, которые проводят молодёжные объединения. Кроме того, в городе продолжается поддержка летних трудовых отрядов, в которых работают школьники. С каждым годом желающих подработать во время каникул становится всё больше. По решению городских депутатов, с этого года зарплату за их деятельность увеличили на 300 рублей. Теперь за смену подростки могут получить около 3300 рублей.