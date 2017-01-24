В Хабаровском районе оборудовали переход через протоку Хохлацкая

В Хабаровском крае открылась очередная ледовая переправа. Вблизи села Виноградовка власти Хабаровского района оборудовали переход через протоку Хохлацкая. Ледовая дорога стала четырнадцатой по счету в этом сезоне.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, всего в этом году планируется обустроить 30 зимников. Именно столько заявок подали муниципалитеты. Переправы оборудуют лишь там, где толщина покрова рек и озер позволяет проехать автотранспорту. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Спасатели напомнили, что крепкий лед пока установился лишь на отдельных водоемах Хабаровского края. В это время пересекать реки и озера разрешается только в специальных местах, которые сотрудники МЧС проверили на безопасность.
С конца прошлого года произошла череда происшествий, приведших к гибели людей на неокрепшем льду. При возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, необходимо немедленно сообщать по единому номеру службы спасения «112».
Эта запись была опубликована 24.01.2017в 19:29. В рубриках: Общество.
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