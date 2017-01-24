ДОСААФ России отмечает 90-летие со дня образования

Торжественный прием, посвященный 90-летию образования ДОСААФ России, прошел в краевом центре. От имени Губернатора сотрудников, руководство и ветеранов регионального отделения поздравил заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«На протяжении всей истории Оборонное общество было школой мужества для подрастающего поколения. Отделение ДОСААФ России Хабаровского края достойно продолжает традиции. Дорогие ветераны и сотрудники, выражаю глубокую благодарность за ваш труд, весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России. Желаю здоровья, счастья и новых успехов в труде на благо нашей Родины», — подчеркнул Анатолий Размахнин.

Он также добавил, что тесное взаимодействие Правительства края и ДОСААФ позволяет успешно выполнять задачи по патриотическому воспитанию молодежи. Только за последний год региональным отделением были подготовлены сотни специалистов по 9 военно-учетным специальностям. Спектр направлений подготовки продолжит расширяться.

В честь юбилея на крыльце и в фойе КСК «Арсеналец» были организованы выставки Хабаровской объединённой технической школы ДОСААФ России. На них представили образцы авто- и мототехники, беспилотные летательные аппараты и авиамодели самолетов, парашютно-десантное снаряжение.