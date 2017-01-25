В Хабаровске планируют включить в муниципальную программу сноса и переселения многоквартирных домов еще 15 ветхих строений. Всего же их насчитывается 252. Это порядка 2018 квартир. Муниципальные власти намерены усовершенствовать программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города. Специалисты департамента архитектуры и землепользования подготовили ряд поправок в исходный проект. В первую очередь программу намерены пролонгировать. Она истекает уже в этом году 31 декабря и реализуется не в полном объеме. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По мнению специалистов, эту работу необходимо продлить до 2030 года. «Всего у нас 65 территорий, которые определены программой и выставлены на аукцион. По 41 из них инвесторы уже выкупили права. Однако из-за кризисных явлений реализация строительных намерений идет медленными темпами. Ветхие дома пополняют список адресной программы быстрее, чем инвесторы получают право работы на территориях, выиграв аукцион. Поэтому программу необходимо продлить до 2030 года, исходя из того, что она является средством достижения задач, определенных стратегией социально-экономического развития Хабаровска, которая рассчитана до 2030 года», — отметила заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Елена Телешова.

Сейчас в очереди на расселение находится 16 многоквартирных домов из ветхого фонда. По предложению специалистов департамента, в общий список программы сноса и расселения необходимо включить еще 15 домов, все они находятся преимущественно в центральной части Хабаровска. Это строения на улицах Комсомольской, Тургенева, Мухина, Джамбула, а также в районе Амурского бульвара и Гупровского городка, переулка Батарейного. Другое изменение в проект программы направлен на устранение сдерживающего фактора сноса и расселения ветхих домов.

Так, в адресную муниципальную программу могут попасть строения, у которых износ превышает 50%. «На практике получается, что мы имеем территорию под застройку, на которой несколько бараков. У одного износ более 50%, у другого несколько меньше. Первая постройка попадает в программу сноса и расселения, вторая – нет. Это приводит к недовольству жителей и сложным конфигурациям участков, что препятствует строительным намерениям инвесторов.

Поэтому ограничение включения в программу домов, достигших более 50% износа, необходимо исключить из муниципальной адресной программы», — подчеркнула Елена Телешова. Депутаты комитета по городскому хозяйству единогласно решили поддержать инициативу специалистов департамента архитектуры, строительства и землепользования и вынести предложения по изменению муниципальной программы на решение Хабаровской городской думы.