Хабаровские школьники узнали у ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, о том, как люди выживали в те страшные дни. Встреча состоялась в рамках мероприятия «Диалоги с ветеранами». Около 50 школьников – учащихся различных школ города, воспитанников патриотических клубов встретились со свидетелями блокады Ленинграда в Центре патриотического воспитания. Во время встречи ребята посмотрели хронику тех страшных дней и смогли в режиме «вопрос-ответ» пообщаться с участниками тех событий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На встречу был приглашен участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Хабаровска Лев Борисович Липович. Будучи боевым летчиком, штурманом, он принимал участие в различных военных операциях, в том числе и в освобождении Ленинграда. Рассказал свою историю и еще один гость – Иван Устинович Пышьев – участник боевых действий на Западных фронтах и 2-ом Дальневосточном фронте. Историей выживания в блокадном Ленинграде поделилась Галина Павловна Силантьева. Когда началась война, ей было 4 года, и все 900 дней девочка провела в городе на Неве.

В те страшные годы умерли почти все её родные – мама, младший брат, дедушка. «В моей семье был маленький братик – блокада началась в начале сентября, а он умер в декабре, в январе умер мой дедушка. Они умерли от голода – люди засыпали и больше не просыпались. Бабушка давала мне кусочек хлеба, и я, четырехлетняя девочка, разрезала его на маленькие кусочки, клала в блюдечко и ставила на самую высокую полку этажерки, чтобы не сразу достать и съесть, если захочется», — рассказала Галина Силантьева.

«Диалоги с ветеранами» — это часть всероссийской акции «Январский гром», которая посвящена 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Напомним, «Январский гром» или «Красносельско-Ропшинская операция» — это наступательная операция советских войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград, в результате которой 27 января 1944 года была снята блокада, продлившаяся почти 900 дней. За время блокады в городе на Неве погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.