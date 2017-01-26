Молодые предприниматели смогут получить финансовую помощь от муниципалитета на развитие своей деятельности. В Хабаровске стартует конкурс «Молодёжный бизнес-проект». Как сообщили в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам, конкурс проводится для содействия занятости и стимулирования инициатив молодых людей в сфере разработки и дальнейшей реализации бизнес-проектов и поддержки перспективных идей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Участниками могут стать горожане в возрасте до 35 лет. Это молодые люди, которые ведут малый и средний бизнес, студенты образовательных учреждений, слушатели курсов по основам предпринимательства. В конкурсе заявлено две номинации: предоставление услуг населению и производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Комиссия оценит проекты по нескольким критериям.

Будет учитываться сумма уплаченных налогов и платежей во внебюджетные фонды, среднемесячная заработная плата, количество созданных рабочих мест, благотворительная деятельность и участие в спонсорских мероприятиях. Отдельно комиссия отметит инновационный подход и социальную значимость в представленных проектах. Победители в разных категориях участников получат на реализацию своей идеи 50 и 90 тысяч рублей. Приём документов продлится с 5 февраля по 5 апреля. Заявки на участие нужно подать в управление по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города по адресу: ул. Ленинградская, 30, кабинет 206. Подробная информация по телефону 40-89-94.