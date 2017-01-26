Традиционный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Ветераны — городу» стартует в Хабаровске. Традиционно он начнется с концерта в актовом зале комитета по управлению Индустриальным районом. Около 200 артистов почтенного возраста покажут свои таланты 28 января во время красочного мероприятия, которое начнется в 12 часов. Прийти оценить творчество ветеранов может любой желающий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В других районах города также пройдут концерты – в феврале-марте. Свои заявки для участия представили уже более 600 человек. Фестиваль проводится по нескольким номинациям: вокал (академические, народные хоры и ансамбли, солисты-вокалисты); хореография (хореографические коллективы и отдельные исполнители); инструментальное творчество (оркестры и инструментальные ансамбли любых составов, солисты инструменталисты); художественное чтение.

Кроме того, учреждены награды за массовость, самое интересное освещение итогов фестиваля в СМИ, самое красочное оформление фестиваля, взаимодействие ветеранской организации с молодёжью, за самых активных зрителей, использование оригинального жанра, новые имена, удачный дебют, самый лучший творческий коллектив, вовлечение ветеранов в хоровое пение. Кубки и дипломы городского совета ветеранов за победу в каждой из номинаций будут вручаться районным советам ветеранов. А самые лучшие номера продемонстрируют во время торжественного мероприятия, посвященного 30-летию образования городской ветеранской организации. Оно состоится 28 февраля в Городском дворце культуры.