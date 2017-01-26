Начинающих предпринимателей края научат презентовать свои проекты инвесторам

Сегодня в Хабаровске открылась региональная сессия практического консалтинга для участников Open Innovation Startup Tour. В ходе обучения начинающие предприниматели края, отобранные на всероссийский стартап-тур, получат базовые знания для развития и коммерциализации своих проектов. Образовательные мероприятия, организуемые «Российской венчурной компанией» пройдут 26 января в краевом центре и 27 января в Комсомольске-на-Амуре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В рамках сессии участники стартап-тура смогут презентовать свои проекты экспертному сообществу, чтобы получить обратную связь и доработать презентации. Это очень ценный опыт для начинающих бизнесменов, так как уже совсем скоро они представят свои инициативы реальным инвесторам», — рассказал предприниматель, бизнес-эксперт, тренер в области поддержки инновационных проектов в различных сферах бизнес-девелопмента Вячеслав Воронов (г. Москва).

По его словам, в Хабаровске участниками региональной сессии станут около 30 проектов. Еще 20 будет рассмотрено завтра в городе Юности. Всего в рамках стартап-тура бизнес-эксперты посетят 14 городов РФ и стран СНГ.

Напомним, что региональный этап Open Innovations Startup Tour состоится 2-3 февраля в Хабаровске и соберет более 400 участников с Дальнего Востока и Восточной Сибири. Участники конкурса представят 89 инновационных проектов в сфере биомедицины, информационных технологий и промышленности.

Победители смогут рассчитывать на консультативную поддержку своих проектов, а также попадут в полуфинал конкурса Startup Village, где поборются за крупные денежные призы.

Помимо конкурса инновационных проектов, участников Open Innovations Startup Tour ожидает большая образовательная программа. Эксперты Фонда «Сколково» расскажут о глобальных технологических трендах, совершенствовании профессиональных и личных качеств предпринимателей. Принять участие в семинарах и сессиях бесплатно смогут все желающие.

Организаторами дальневосточного этапа стартап-тура выступают Фонд «Сколково», Правительство Хабаровского края, АНО «ДАСИ» и Администрация Хабаровска.