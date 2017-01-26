«Семьей года» стала супружеская чета из Хабаровского края

Сегодня в Правительстве края Губернатор Вячеслав Шпорт наградил семью, ставшую лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». В номинации «Семья – хранитель традиций» победила династия Заксор-Эльтун — супружеская пара учителей из села Верхний Нерген Нанайского района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава семейства Станислав Заксор работает учителем физкультуры в местной школе. Его супруга Марина Эльтун преподает детям нанайский язык и игру на национальных инструментах. Вместе они воспитывают четверых детей, которых учат чтить историю своего народа, соблюдать семейные обычаи.

В семье Заксор-Эльтун традиции передаются от старшего поколения к младшему. Так, все праздники домочадцы справляют по специально разработанному сценарию с национальным колоритом. Для этого заранее шьют костюмы. Отмечают только на нанайском языке. Также в семье принято вести домашние фотоальбомы. Старые снимки, накопленные годами, могут рассказать всю историю двух родовых династий.

Губернатор Вячеслав Шпорт вручил семье Заксор-Эльтун «Почетный диплом» всероссийского конкурса, а также памятный знак. Сейчас готовится издание книги «Семья года. Россия, 2016», куда внесут информацию о всех победителях, в том числе и о семьей из Хабаровского края.

Напомним, что всероссийский конкурс «Семья года» проходит в рамках реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации. В этом году в нем приняли участие 294 семьи из 79 субъектов страны.