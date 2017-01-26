Хабаровский край претендует на новый рекорд России

В регионе началась подготовка к выставке-ярмарке «Наш выбор 27», которая пройдет на краевой набережной 24-25 июня. Ее главным событием станет приготовление Амурской ухи, отведать которую сможет любой желающий.

В Хабаровск уже доставили специальный котел объемом 2,3 тысячи литров. Он практически в два раза больше того, который использовался для варки ухи на Втором восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сегодня началась его техническая подготовка к мероприятию. Емкость из нержавеющей стали будут шлифовать в несколько этапов, после – покроют специальным антикоррозийным раствором. Параллельно Ассоциация рестораторов края начнет работу над технологической картой приготовления блюда. По словам ее руководителя Андрея Веретенникова, в ней будут учтены необходимые санитарные нормы, а также пропорции блюда. Особенности приготовления рестораторы отработают опытным путем.

«Перед собой мы поставили амбициозную задачу – сварить самую большую уху на Дальнем Востоке, ну и, конечно же, – замахнуться на рекорд России. В процессе будут участвовать четыре человека. В их числе технолог и два повара. Мы сделаем самую большую в Хабаровском крае ложку, с помощью которой будем мешать блюдо и раскладывать по порциям. Чтобы среди профессионалов выявить лучших из лучших, объявим специальный конкурс», — рассказал Андрей Веретенников.

Выставка-ярмарка станет одним из главных событий краевого проекта по поддержке местных производителей «Наш выбор 27». На набережной будут представлены только те производители, которые получили право использовать логотип. На сегодняшний день их больше 40. Продукцию они будут продавать по сниженным ценам. Свои возможности продемонстрируют также ведущие кафе и рестораны края. Гостей ждут конкурсы, дегустации, а также большая культурная программа. По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, событие станет одним из самых массовых и будет проводиться ежегодно.

«К первой выставке-ярмарке мы готовимся основательно, максимально прорабатываем организационные вопросы. Главной особенностью конечно станет приготовление Ухи. Попробовать ее смогут несколько тысяч жителей. Это большая цифра и мы рассчитываем, что сумеем попасть в Книгу рекордов России. Мы уже вступили в переговоры с организационным комитетом и в ближайшее время направим заявку от региона», — отметил Николай Крецу.

Напомним, что Хабаровский край уже присутствует в Книге рекордов России. Самым массовым достижением региона стал танец бачата в 2012 году, участие в нем приняли 325 пар.