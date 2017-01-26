Вячеслав Шпорт оценил новые инвестиционные проекты в Ванинском районе

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки посетил ряд новых инвестиционных площадок и социальных объектов в Ванинском районе.

В частности, он осмотрел площадку в порту Ванино, где ООО «Форум ДВ» строит комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Компания планирует завершить работы уже в этом году. Мощность предприятия составит 150 тыс. тонн в год, инвестиции — 25 млн. рублей на первом этапе. Планируется, что в результате будет создано более 20 новых рабочих мест. В ближайшее время компания получит статус резидента Свободного порта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона также посетил село Токи, где в районе бухты Мучке разворачивается подготовка к строительству крупного объекта — транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке угля. Инициатором проекта выступила группа компаний «Колмар». Общая сумма инвестиций оценивается в почти 27 млрд рублей. Проект признан приоритетным на федеральном уровне, поэтому в прошлом году получил субсидию из бюджета в сумме 3,2 млрд рублей. Эти средства направляются на создание инфраструктуры – объектов транспорта и электроснабжения. Все работы на площадке идут по графику.

Также Вячеслав Шпорт побывал в социально-культурном центре села Датта. Его сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Жители села три года назад обратились к главе региона с просьбой о создании такого центра, ход работ Губернатор держал на личном контроле. Строительство объекта велось в рамках краевой программы по экономическому и социальному развитию коренных народов, проживающих в крае. В новом центре предусмотрен зрительный зал и библиотека, где уже проходят мероприятия для жителей села.