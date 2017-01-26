В Хабаровске на маршрут вышел новый трамвай производства Усть-Катавского завода. Вагон с представителями транспортного предприятия и журналистами «с ветерком» проехал по первому маршруту со всеми остановками. Всего по муниципальной программе «Доступная среда» в конце 2016 года было закуплено 3 современных трамвая – они завтра, 27 января, выйдут на маршрут. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Все вагоны низкопольные, оборудованы специальными местами для инвалидов. Стоит отметить, что в городе курсируют уже 16 вагонов этого модельного ряда. Цена трех трамваев составляла более 72 миллионов рублей, стоимость одного вагона достигает 24,6 миллиона рублей. Однако управлению транспорта удалось сэкономить. По федеральной субсидии заводу изготовителю возмещают 8 миллионов рублей за вагон, и современные трамваи обошлись городской казне почти в 49 миллионов рублей.

В ходе тест-драйва по первому маршруту специалисты МУП «Городской электрический транспорт», на баланс которого и передали вагоны, не только рассказали, но даже продемонстрировали некоторые возможности новых трамваев. Так, на участке до остановки «19-я школа» вагон развил скорость более 40 км\час. «Салон этого трамвая комфортабельный, система климат-контроля не дает пассажирам замерзнуть зимой. У трамвая мягкий ход, это тоже способствует комфортным поездкам горожан.

Вагон оснащен электроникой, которая упрощает его обслуживание и ремонт. Еще один плюс – низкое потребление энергии по сравнению со старыми моделями, — рассказал о свойствах современного вагона и.о. директора МУП «ХТТУ» Хабаровска Николай Илющенко. — Мы эти вагоны в зимнее время стараемся использовать на первых выпусках, когда на улице холодно, чтобы хабаровчанам было комфортнее. Потом, когда становится теплее, выпускаем старые трамваи».

Новые вагоны попали в Хабаровск в конце прошлого года. Вагоны уже прошли необходимую процедуру обкатки. Сейчас они закреплены за новым предприятием МУП «Городской электрический транспорт», так как МУП «ХТТУ» сейчас проходит одну из стадий банкротства. Между тем, развитие городского экологичного транспорта в Хабаровске продолжается. Как рассказал начальник отраслевого управления администрации Хабаровска Сергей Суковатый, ожидается новое пополнение парка. «На этот раз это будут автобусы, работающие на газомоторном топливе.

Трамваи и троллейбусы мы уже закупали, хоть и не большими партиями, но стабильно, на протяжении последних лет. Теперь настала очередь автобусников. Пока мы рассчитываем на сумму в 51 миллион рублей», — рассказал Сергей Суковатый. По словам чиновника, в Хабаровске уже работает 18 таких автобусов. Трудности возникают в вопросе строительства газозаправочной станции. Эта задача находится в компетенции федеральных ведомств. По словам Сергея Суковатого, в городе ни одной автозаправочной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в городе пока не появилось.