Подлодку «Комсомольск-на-Амуре» передадут Тихоокеанскому флоту

Сегодня во Владивостоке в бухте Улисс состоится митинг, посвященный завершению работ по среднему ремонту и модернизации подводной лодки Б-187 «Комсомольск-на-Амуре». Экипаж субмарины и работников Амурского судостроительного завода поздравят Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, представители Министерства обороны России и Объединенной судостроительной корпорации. Ожидается, на торжественной церемонии вручат благодарственные письма тем, кто участвовал в ремонтных работах и ходовых испытаниях подводной лодки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Подлодка проекта 877 «Варшавянка» была построена на Амурском судостроительном заводе, спущена на воду в 1991 году. В 2000-х годах она проходила модернизацию на предприятии. В 2015 году по инициативе ветеранов-подводников субмарине приказом главнокомандующего ВМФ России было присвоено имя «Комсомольск-на-Амуре». В прошлом году подлодка с успехом прошла ходовые испытания на сдаточной базе в городе Большой Камень Приморского края.

Отметим, что всего с 1980 по 1994 год было построено 28 подлодок проекта 877 «Варшавянка». Длина субмарины составляет более 70 метров, водоизмещение — около 3200 тонн, экипаж — 52 человека. Подлодка способна развивать скорость в 18,6 узла, погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании до 45 суток.