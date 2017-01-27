Более 60 крупных природоохранных мероприятий пройдет в крае в рамках Года экологии

По инициативе Президента РФ Владимира Путина 2017 год объявлен Годом экологии. В его рамках на территории Хабаровского края запланировано более 60 крупных мероприятий регионального и федерального уровня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным министерства природных ресурсов края, экологические проекты и акции будут направлены на улучшение качества воды в реках, сбор и переработку отходов, охрану атмосферного воздуха, сохранение животного и растительного мира, защиту и восстановление лесов, экологическое образование и просвещение граждан.

В частности, будет создано пять новых заказников и памятников природы, продолжатся мероприятия по сохранению амурского тигра, улучшению состояния трансграничных рек Амур и Уссури, защите лесов от пожаров, ликвидации несанкционированных свалок, развитию системы экологического контроля и др.

В течение года в крае пройдут массовые субботники, акции по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Состоится перевод Хабаровской ТЭЦ № 1 на природный газ, будет создан государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Большое внимание будет уделено просветительской работе с гражданами, особенно с подрастающим поколением.Во всех муниципальных образованиях запланированы экологические акции, проекты, конкурсы, викторины, фестивали, выставки и конференции. На их проведение в крае предусмотрено более 400 млн рублей.