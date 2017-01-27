Более 36 тысяч иностранцев посетили край в прошлом году

По итогам 2016 года в Хабаровском крае отмечено увеличение иностранного туристического потока на 15%. Особый интерес к региону наблюдается со стороны жителей Китайской Народной Республики, Республики Корея, Германии и Соединенных Штатов Америки. В общей сложности край посетили более 36 тысяч гостей из зарубежья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Повышению привлекательности региона у иностранных туристов способствует развитие сферы услуг и гостиничной инфраструктуры в крае. Так, в регионе продолжается активная работа по добровольной классификации гостиниц. Шесть из них уже прошли процедуру и подтвердили уровень от 3-х до 5-и звезд. Для туристов действуют свыше 150 маршрутов и экскурсионных программ, на базе Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова организована работа туристско-информационного центра.

Сегодня в регионе осуществляют деятельность более 220 туристских организаций, а также 5 общественных организаций, работают более 200 гостиниц, хостелов, турбаз и пр. В отрасли трудятся более пяти тысяч человек.

Важным шагом в развитии отрасли в крае стало включение в 2014 году в федеральную целевую программу проекта «Остров Большой Уссурийский – Шантары». Заявленный объем финансирования на его реализацию из федерального бюджета составляет 632,5 млн. рублей. В 2016 году поступившие 177 млн рублей были направлены на реконструкцию набережной Хабаровска.

Также по итогам года отмечено увеличение потока российских туристов. Их стало больше на 13%. Край посетили более пятисот тысяч человек. Доходы регионального бюджета от организаций туристического сектора также выросли до 192 млн рублей», — отметил заместитель министра культуры края – начальник управления по туризму Виталий Селюков.

Напомним, работа по развитию туристской отрасли региона осуществляется в рамках государственной программы. Общий объем ее финансирования на период до 2020 года составит 9,1 млрд. рублей.