Две новых переправы открылись в Ульчском районе

В Хабаровском крае продолжают открывать ледовые переправы. На днях два зимника проложили через Амур в Ульчском районе. Новые дороги связали села Богородское и Ухта, Савинское и Дуди.

Как уточнили в ГУ МЧС по краю, в настоящее время в регионе действует 18 переправ через водоемы. Они расположены в девяти районах: Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Комсомольском, Николаевском, имени Лазо, Охотском, Амурском, Тугуро-Чумканском и Хабаровском. Всего же в этом году планируется открыть 30 проездов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Спасатели напомнили, что переправы обустраивают местные власти. На реках и озерах выбираются места, где толщина льда позволяет проехать автомобилю. Безопасность дорог обязательно проверяют сотрудники МЧС, которые выдают разрешение.

На многих водоемах Хабаровского края крепкий покров еще не установился. Поэтому очень важно переправляться только в специально установленных местах. С ноября в регионе произошла череда происшествий на льду, приведших к гибели людей.