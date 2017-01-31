Хабаровчане оценили проект стратегии социально-экономического раз-вития города до 2030 года на 4,7 балла

Хабаровчане оценили проект стратегии социально-экономического развития города до 2030 года на 4,7 балла. Сегодня депутаты городской думы утвердили стратегический документ. Проект прошел публичные обсуждения, ряд согласований и уточнений. Оценить документ по пятибалльной шкале мог любой желающий, на сайте городской администрации был запущен соответствующий опрос. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В ходе публичного обсуждения поступило более 180 предложений и замечаний, которые были рассмотрены на заседаниях экспертной комиссии. В итоге 60 % замечаний отклонены, 30 % замечаний будут учтены при разработке документа планирования на последующих этапах: планирование, прогнозирование и программирование. 10 % предложений учтены при доработке муниципальной стратегии. Изменена формулировка миссии города, уточнены две главные стратегические цели, откорректированы задачи социально-экономического развития», — отметил в докладе начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр Анисимов.

В проекте обозначены 5 стратегических направлений развития Хабаровска до 2030 года. Необходимо сделать городскую среду более комфортной, сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций, создать условия для повышения уровня экономической активности, укрепить социальную стабильность и повысить эффективность управления муниципальными ресурсами. Согласно проекту, Хабаровск может развиваться по двум сценариям – базовому и целевому.

В соответствии с базовым сценарием количество жителей краевого центра к 2030 году может составить 612 тысяч человек, по целевому сценарию – 640 тысяч. Концепция ПИК-2030 («Планирование, интенсивность, качество») предполагает, что средняя зарплата в городе к 2030 году будет составлять от 100 до 145 тысяч рублей. А в год в дальневосточной столице будут вводить 300-345 тысяч квадратных метров жилья.