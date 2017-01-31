В Хабаровске в Год экологии начнется строительство канализации для нескольких неблагоустроенных домов, будут очищать водоохранные зоны, высадят деревья. О мероприятиях, которые запланированы на 2017 год, на заседании Хабаровской городской думы рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская. Она сообщила, что в соответствии с указом президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В соответствии с этим указом правительство Хабаровского края и администрация города разработали планы мероприятий, который должны пройти в это время. Так, в Хабаровске на 2017 год запланировано проведение весеннего двухмесячника и осеннего месячника санитарной очистки города, в рамках которых специалисты жилищно-коммунального хозяйства, представители районных комитетов займутся, в том числе, и очисткой от промышленных отходов водоохранных зон.

В нынешнем году приступят к строительству канализации для жилых домов, расположенных по ул. Карла Маркса, 138, 140, 142а. В настоящее время эти дома не канализированы, и около 38 тысяч кубометров неочищенных стоков в год попадают на рельеф. Кроме этого, продолжится работа по восстановлению зеленых насаждений. Деревья будут высаживаться в парке имени Гагарина, «Динамо», в сквере имени Горького, в сквере ТОФ. Рассказала Ирина Дубянская и о том, что в этом году дальневосточная столица примет участие в международной экологической конференции городов-побратимов Хабаровска, Харбина и Ниигаты. Будет проведено много экологических конкурсов для детей, организованы экскурсии на предприятия города и многое другое. Всего запланировано 44 мероприятия.