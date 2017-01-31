В Хабаровске водолазы очистили главный городской водозабор. Специалисты освободили оголовки водоснабжающего сооружения от наносов песка, ила, палок, топляка и другого мусора. Эти профилактические работы – плановые. За год пропускная способность водозабора из-за загрязнения снижается. Как рассказал начальник цеха «Водоснабжение» МУП Хабаровска «Водоканал» Олег Раскин, именно от глубинной очистки зависит бесперебойное обеспечение города и его жителей водой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В этом году все условия нам благоволят к быстрому завершению очистки. Во-первых, хороший уровень воды. Водолазы работают на глубине до 12 метров. Плюс этой ситуации в том, что в зоне выполняемых работ нет шуги, которая образуется и двигается подо льдом и мешает работам. Во-вторых, сейчас амурская вода максимально прозрачная. Все работы по очистке мы планируем закончить на месяц раньше обычного, в начале февраля», — сообщил Олег Раскин.

Грамотное выполнение работ по очистке гарантирует безаварийную работу водозабора на весь 2017 год. Технология проста. Специалисты дожидаются момента, когда лед над оголовками водозабора станет достаточно крепким. Затем разбивают над подводными сооружениями производственную базу – обычно это несколько вагончиков и палаточный лагерь.

Одна из бытовок оборудована средствами связи, видеотрансляции, компрессором для подачи воздуха водолазам и другими приборами. Здесь подводники облачаются в гидрокостюмы и скафандры. Затем через большую прорубь погружаются к водозабору. В другом вагончике размещено мощное насосное оборудование. С помощью специального рукава водолазы проводят под напором воды очистку специальных кассет – фильтров водозабора. «Все работы проводятся под водой.

С водолазом есть связь, а также мы видим картинку всего, что происходит под водой, посредством видеокамеры на скафандре. Это и безопасность специалиста, и возможность руководить процессом и подсказать человеку, если он что-то не досмотрел, не заметил», — рассказывает начальник экспедиционного отряда подводно-технических работ Николай Попов. — У нас работают два водолаза.

Их задача – изъять аккуратно кассету, каждая весит тонну, оценить ее состояние, произвести очистку и, если нужно, – ремонт. Затем установить ее обратно. Иногда необходимо поменять фильтрующую загрузку кассет – щебень. Для этого всего нужна определенная сноровка». Всего фильтрующих кассет в оголовках водозабора 40. Водолазы извлекают и проверяют каждую. Помимо функции очистки и подачи воды, эти элементы выполняют рыбоохранную роль. Рыба попросту не попадает в основной трубопровод. Срок службы фильтрующих кассет рассчитан до 10 лет. Согласно техническому регламенту, профилактические работы на водозаборе проводятся ежегодно. Иначе из-за различных видов мусора фильтры засорятся, и город останется без воды. В этом году специалисты убрали за пределы водозаборной дамбы более 4 тысяч кубометров ила и песка.