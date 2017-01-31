Более 700 единиц оружия добровольно сдали жители края в прошлом году

В Хабаровском крае подвели итоги операции «Оружие». Этот проект на протяжении прошлого года проводило УМВД по региону совместно с краевыми властями. Граждане могли сдать в полицию любые виды вооружений и получить вознаграждение.

Как сообщили в главном управлении по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края, такая схема позволила вывести из незаконного оборота более 700 единиц оружия. Среди них 40 единиц – нарезное, 328 – гладкоствольное, 367 – газовое или сигнальное. Кроме этого, жители передали правоохранителям свыше 5 тыс. боеприпасов, а также 5,6 кг взрывчатых веществ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Проект «Оружие» проводится у нас в регионе уже четвертый год подряд, — отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам безопасности Иван Ильц. – И каждый раз он показывает свою эффективность. Уменьшая количество незаконного оружия, мы снижаем число преступлений с его применением. Это главная задача, которую призвана выполнять спецоперация».

Иван Ильц уточнил, что все средства на выплату поощрений выделяются из регионального бюджета. В прошлом году в рамках проекта краевые власти перечислили гражданам 1,7 млн рублей. В этом году операция продолжится, а на премии для населения уже предусмотрели порядка 1,9 млн рублей.

Напомним, что жители Хабаровского края, решившие избавиться от оружия, могут получить в качестве вознаграждения до 5 тыс. рублей. Это максимальная сумма поощрения, которая положена за сдачу нарезного оружия. За гладкоствольное сумма компенсации меньше — 3 тыс. рублей. А за газовое и огнестрельное ограниченного поражения можно получить 1,5 тыс. рублей.

Награда полагается также и тем, кто сообщит полиции о местах схронов. В этом случае размер компенсации приравнивается к сумме, полагающейся за сдачу того или иного вида оружия. А если гражданин предупредит полицейских о готовящихся преступлениях с применением оружия, тогда размер поощрения может составить до 10 тыс. рублей.