Комсомольск-на-Амуре и Владивосток свяжет авиасообщение

В рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре Правительство края организовало работу по повышению транспортной доступности города Юности.

Первым шагом в этом направлении стало открытие воздушного сообщения со столицей Приморского края. Первый рейс по маршруту «Владивосток -Комсомольск-на-Амуре» авиакомпания «Аврора» запланирован на 3 марта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Полеты будут выполняться на самолете BombardierDash 8 Q400 по понедельникам и пятницам. По словам Губернатора края, этот шаг положительно повлияет на развитие бизнеса и туризма. В том числе, речь идет о дополнительном притоке любителей зимних видов спорта на горнолыжную базу «Холдоми» в Солнечном районе. Правительство края также решает вопрос открытия рейса «Комсомольск-Южно-Сахалинск».

«У нас есть хорошие перспективы по развитию авиаперевозок. Речь идет как о внутреннем сообщении – для этого мы будем модернизировать аэродромную сеть и приобретать новые самолеты, так и о внешнем. Город Юности сегодня является одной из наших главных точек роста и развитие его транспортной доступности наш основной приоритет», — сказал Вячеслав Шпорт.

Сегодня большой популярностью среди жителей региона пользуется рейс «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре». По поручению Губернатора края с учетом пожеланий бизнес-сообщества, полеты организованы по более удобному расписанию.