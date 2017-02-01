В Хабаровском парке «Динамо» в феврале приступят к традиционной са-нитарной рубке зеленых насаждений

В Хабаровском парке «Динамо» в феврале приступят к традиционной санитарной рубке зеленых насаждений. Специалисты начнут убирать старые, сухие и больные деревья. По оценке специалистов института водных и экологических проблем, которые провели обследование зеленого убранства парка «Динамо» прошлым летом, в санитарной вырубке нуждается 180 деревьев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Убирать старые и больные деревья планируют в первую очередь в оврагах. Это растения, которые не только мешают расти здоровым деревьям, но и несут угрозу для посетителей парка. «У этих деревьев наблюдается отслаивание коры, в больших количествах появились дупла, завелись вредители, в частности, короеды. Их нужно удалять, иначе больные растения заражают здоровые.

А в случае сильного ветра они могут упасть», — говорит начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская. Вместо старых и больных деревьев в парке «Динамо» высадят деревья ценных пород. Как рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев, к переезду в парк «Динамо» подготовят саженцы кедра, сосны, лиственницы, рябины, дуба и липы. Посадки начнутся осенью 2017 года.

«По опыту прошлых лет «принимаются» практически 100% саженцев. Дело в том, что мы используем уже взрослые, возраста 10 лет, адаптированные растения. Тем более, что в парке хорошие условия для роста. В прошлом году там снесли около шестидесяти деревьев, мы высадили почти сто. Все они чувствуют себя нормально», — говорит Георгий Лаптиев. Санитарная вырубка старых деревьев в городе идёт ежегодно. В парке «Динамо», например, 47% растущих сегодня деревьев были высажены после 2000 года.