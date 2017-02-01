Судьба Хабаровского Дворца бракосочетания, расположенного на улице Пушкина, под вопросом. Почти полвека жители города соединяли сердца под его крышей. Он – самый популярный из городских отделов ЗАГС: по статистике ежегодно здесь заключается 40% от всех браков, регистрируемых в краевом центре. Во время традиционного сезона свадеб, приходящегося на весну, лето и осень, в его зале торжественно регистрируются до 25 пар в день – следуя сложившейся традиции, многие молодожены стремятся создать свои семьи под теми же сводами, где когда-то это сделали их родители. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Однако в ближайшем будущем Дворец может сменить место дислокации – вопрос о переезде ЗАГСа в другое здание решается сейчас в краевом правительстве. С информацией об этом проекте в ходе заседания городского Совета политических партий и общественных организаций, состоявшегося накануне в хабаровской мэрии, выступила председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова.

В качестве нового места положения Дворца краевые власти рассматривают некогда заброшенное двухъярусное строение, расположенное по улице Шевченко, 7а под смотровой площадкой на Комсомольской площади в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского. «Принятие действенных мер по эффективному использованию краевых объектов недвижимости, в том числе по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, — одна из первостепенных задач, которая сейчас стоит в крае. Одним из таких объектов является расположенный в центре краевой столицы объект по улице Шевченко, 7а.

Он требует многомиллионных вложений. По причине отсутствия таких средств в краевом бюджете достроить его не удается уже более 10 лет. Семь раз объект выставлялся на торги, но так и не был продан. Сегодня найдено решение по вводу его в эксплуатацию посредством реализации инвестиционного договора на условиях достройки этого здания и последующей передачи верхнего яруса строения инвестору в собственность», — сообщила Завьялова. По ее словам, в верхнем ярусе здания собственник планирует развернуть кафе, а более крупный нижний ярус планируется отвести под Дворец бракосочетания.

Хабаровский инвестор готов вложить в этот проект не менее 100 миллионов рублей и воплотить идею в жизнь до конца 2017 года. Также она представила вниманию собравшихся предварительную визуальную концепцию нового Дворца. Неприглядному сейчас полукруглому зданию планируется придать торжественности, обеспечить транспортную и пешеходную доступность к нему населения всех категорий, установить лифт для граждан, имеющих проблемы со здоровьем, провести дополнительное озеленение и установку малых архитектурных форм.

В качестве бонусов посетители нового Дворца получат прекрасный вид на живописную парковую территорию и реку Амур. Возможно, будет организован ряд специальных фотозон и площадка для церемоний под открытым небом. В качестве одной из основных причин, приведших к рассмотрению вопроса о перемещении Дворца бракосочетаний с улицы Пушкина на Комсомольскую площадь, Ольга Завьялова указала жалобы хабаровчан. Горожане-де сетуют на то, что в отделе ЗАГС по улице Пушкина, являющемся одним из пяти, действующих в городе, они ограничены во времени на свершение свадебных обрядов и неудобный график их проведения, пеняют на тесноту помещений.

По ее словам, новый Дворец, помещения которого будут занимать 1700 квадратных метров (тот, что на Пушкина, занимает площадь в 595 квадратных метров и имеет один зал торжеств), позволит решить вопрос рабочих площадей и даст возможность увеличить продолжительность брачных церемоний, проводить их с большим комфортом. Также она отметила, что на сегодняшний день в центре города нет другого здания, кроме «недостроя» на Комсомольской площади, в котором можно было бы разместить Дворец бракосочетания – свободных помещений такого уровня нет, а для строительства «с нуля» путем точечной застройки в сердце Хабаровска попросту не осталось места.

Стоит отметить, что перечисленные докладчицей преимущества потенциального Дворца бракосочетания эйфории у почти полусотни участников заседания не вызвали. У большинства собравшихся возникли серьезные вопросы, связанные с целесообразностью реализации данного проекта.

Они высказали серьезные сомнения в том, что автомобильные выхлопы многочисленных свадебных кортежей, которые неизбежно наводнят Комсомольскую площадь, пойдут на пользу зеленым насаждениям и свежести воздуха в парке отдыха, а зачастую неадекватное поведение подгулявших гостей будет способствовать спокойному времяпровождению горожан и гостей города. Также значительное увеличение транспортного потока на этом участке может создать серьезные помехи движению пассажирского транспорта, в частности – троллейбусов, для которых площадь служит конечной остановкой и отправной точкой для дальнейшего движения по маршруту.

По мнению собравшихся, конструкция и внешний вид строения на улице Шевченко также мало ассоциируются с Дворцом: оно больше напоминает спортивное сооружение. Как подчеркнули общественники, информация о том, что действующему Дворцу бракосочетания грозит переезд, распространившаяся в городе еще в марте прошлого года, когда только начались обсуждения сего прожекта, вызвала негативную реакцию большого числа горожан. В Хабаровскую городскую думу, администрацию города и даже в ОНФ поступило большое количество обращений от жителей города, ходатайствующих об отмене такого решения. В своих обращениях они просят оставить Дворец в здании на улице Пушкина как дань уважения многолетней городской традиции.

Депутат Хабаровской городской думы Константин Юров выступил с предложением создать в новом здании на Комсомольской площади еще один дополнительный отдел ЗАГС и при этом «оставить в строю» действующий ныне на улице Пушкина, 62. И сразу получил на него отрицательный ответ. Как пояснила Ольга Завьялова, принять такое решение не позволят финансовые проблемы: ни в краевом, ни в городском бюджете попросту нет средств на открытие и содержание еще одного отдела ЗАГС в Хабаровске. Что касается участи здания Дворца бракосочетания в случае его переезда на иной адрес, то, по словам Ольги Завьяловой, его, как памятник истории и архитектуры регионального значения, возможно, отдадут под какой-нибудь объект культуры – детально эта проблема еще не обсуждалась.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день о переносе отдела ЗАГС из Дворца бракосочетаний в новое здание говорить пока рано: этот вариант развития событий пока только рассматривается. Окончательное решение, закрепленное документально, пока еще не принято. В связи с этим и с учетом большого количества замечаний к проекту, высказанных общественниками в ходе заседания, а также в связи с большим потоком критики, исходящей от населения дальневосточной столицы по поводу переезда Дворца бракосочетаний в новое здание, члены городского Совета политических партий и общественных организаций решили обратиться в правительство Хабаровского края с предложением провести общественные слушания по поводу определения места дислокации Дворца. Параллельно они решили провести в своих организациях мероприятия по изучению мнения жителей города о целесообразности переноса Дворца бракосочетания в иное здание.