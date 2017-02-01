Хабаровские активисты-общественники могут претендовать на муниципальный грант. Среди некоммерческих организаций города стартует конкурс, направленный на развитие социальной активности молодёжи. Он уже несколько лет проводится в рамках городской программы «Молодёжь Хабаровска». Как сообщили в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города, конкурс проводится для содействия реализации общественных инициатив, развития и стимулирования научной, социальной и творческой активности молодых людей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В прошлом году грант составлял 1,5 миллиона рублей. Его выиграла общественная организация «Молодёжь Хабаровска». У них был проект, в рамках которого была реализована школа тьюторов, медиапроект «Наш город», проведён Дальневосточный студенческий форум. В этом году у нас 5 небольших грантов по 100 тысяч рублей и один грант на 1 миллион 525 тысяч», — рассказал главный специалист управления по делам молодёжи и социальным вопроса Максим Кононенко. Критериями оценки проектов конкурсантов станут актуальность, оригинальность идеи, социальная направленность и перспективность. Заявки на участие уже начали принимать в профильном управлении по адресу ул. Ленинградская, 30, каб. № 211. Документы можно подать до 24 февраля. Победителя определят 13 марта. Использование грантовых денег проконтролируют в мэрии.