Почти 6 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара» подано в крае

В Хабаровском крае завершился второй этап реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре». С 1 июня 2016 г. по 31 января 2017 года в федеральную информационную систему https://наДальнийВосток.рф поступило 5864 заявки от желающих бесплатно получить землю на территории края.

За вычетом отозванных и отклоненных, в работу принято 4042 заявления. Почти 1300 участков уже предоставлено в пользование гражданам – это 30% всех гектаров, зарегистрированных по ДФО. Наибольшим спросом пользуются земли района им. Лазо, Хабаровского, Амурского, Ульчского, Советско-Гаванского районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По распоряжению Губернатора Вячеслава Шпорта в крае созданы четыре мобильные бригады, которые в течение года посетят крупные поселения всех муниципальных районов, где проведут информационные встречи с гражданами. Специалисты расскажут о том, как можно оформить и использовать свой «дальневосточный гектар».

Напомним, что подать заявку на получение своего земельного участка можно через интернет, в администрациях муниципальных районов, а также в офисах многофункциональных центров. На сегодняшний день услуга доступна уже в 22 филиалах и структурных подразделениях, а до конца февраля – во всех МФЦ края.

Согласно закону, с 1 февраля 2017 года обладателем бесплатной земли площадью до одного гектара может стать каждый гражданин России.