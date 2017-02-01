Вячеслав Шпорт: Хабаровский край готов к третьему этапу реализации закона о «дальневосточном гектаре»

В Хабаровском крае стартовал третий этап реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре». С 1 февраля подать заявку на получение бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке может каждый гражданин Российской Федерации.

Как сообщил Губернатор Вячеслав Шпорт, Хабаровский край к реализации заключительного этапа национального проекта готов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В Хабаровском крае закон оказался востребован. Мы вышли на третье место по количеству поданных заявок и остаемся в лидерах по числу уже оформленных земель. Скорость обработки заявлений в регионе – также одна из самых высоких по ДФО. Сегодня по всему краю работают специалисты мобильных бригад, которые рассказывают гражданам о том, как можно получить и использовать свой гектар. А подать заявление теперь можно не только через Интернет, но и в офисах многофункциональных центров», — сказал Вячеслав Шпорт.

По данным регионального министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, с начала реализации национального проекта от желающих получить свой гектар на территории Хабаровского края поступило 5864 заявления. Из них почти три тысячи – за январь 2017 года. За вычетом отозванных и отклоненных, в работе находится 4042 заявки, соответствующие требованиям закона. В пользование гражданам предоставлено уже 1282 участка. Это около 30% всех гектаров, зарегистрированных по Дальнему Востоку в рамках закона.

«Если говорить о назначении выданных участков, то помимо сельского хозяйства все больше граждан берут землю в крае под создание туристических объектов. Это направление для нас особенно важно, и наиболее интересным проектам Правительство края окажет поддержку», — отметил Губернатор.

Напомним, что для оформления своего «дальневосточного гектара» необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и подать заявление на сайте https://надальнийвосток.рф. Здесь же можно узнать о свободных участках, условиях предоставления земли, вариантах ее освоения и др.