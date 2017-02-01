Семь новых котельных сдали в прошлом году в Хабаровском крае

Этой зимой в Хабаровском крае начали работать семь новых котельных. Все они были сданы в разное время 2016 года, но запустить их в работу стало возможно лишь с началом отопительного периода. Введенные объекты позволили существенно модернизировать коммунальный комплекс региона.

Как уточнили в министерстве ЖКХ края, общий объем инвестиций от сдачи отопительных объектов превысил полмиллиарда рублей. Так, почти в 35 млн рублей обошлось строительство котельной в селе Уська-Орочская Ванинского района. Удельный расход угля на выработку 1 Гкал/час в селе сократился с 201 до 173 кг. Годовая экономия топлива теперь составит около 450 тонн. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Еще одна котельная запущена в поселке Охотск. Частная якутская компания «Теплоэнергосервис», которая уже несколько лет выступает в населенном пункте главным оператором коммунальной инфраструктуры, построила этот объект, вложив порядка 56 млн рублей. Мощность котлов, работающих на угле, составляет 5 МВт. Она позволила закрыть сразу две старых и уже неэффективных котельных. Реализация проекта снизила удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал тепла, сократила потери тепловой энергии на 10 %, а также помогла сэкономить до 30% средств предприятия на приобретение топлива.

А в районе имени Лазо открыли сразу пять газовых котельных. Строительство обошлось в 474 млн рублей. Мощность отопительных сетей рассчитана на перспективное развитие территорий, подключение новых потребителей, в том числе для реализации проекта «Дальневосточный гектар». В результате ввода новых объектов в районе Лазо ожидаемое снижение потерь при передаче тепловой энергии составит 10%, а выбросы в атмосферу сократятся на 95%.

«Все, что перечислено – это крупные коммунальные предприятия, — отметил заместитель министра ЖКХ края Марк Хакимов. – Кроме этого, в 2016 году в поселке Чегдомын была проложена двухкилометровая магистраль от котельной № 2 до микрорайона «Олимпийский». В селе Богородское Ульчского района введен в эксплуатацию четвертый дополнительный газопоршневой энергоагрегат. Он обеспечит качественное энергоснабжение сел Богородское и Нижняя Гавань. При реализации проекта применены энергосберегающие технологии, КПД агрегатов повысилось до 80-85 %. В целом на эти работы из краевого бюджета направлено более 105 млн рублей».

В 2017 году модернизация теплоэнергетического комплекса продолжится. Планируется провести реконструкцию системы теплоснабжения поселка Чегдомын, где необходимо обновить котельные № 1 и № 2, а также вывести из эксплуатации устаревшую котельную 29 квартала. В районе имени Лазо предполагается ввести в эксплуатацию еще пять газовых котельных: в микрорайоне «Центральный» поселка Хор, в поселке Переяславка, в селах Новостройка, Георгиевка и Могилевка. Централизованный завоз угля в район тогда сократится на 55 тыс. тонн.