ВТБ24 в Хабаровском крае на треть увеличил выдачу ипотеки

Хабаровский филиал ВТБ24 в 2016 году выдал ипотечных кредитов на 3,5 млрд рублей, увеличив показатель 2015 года на 29%. Это позволило банку нарастить ипотечный портфель в регионе до 11,7 млрд рублей (рост за год составил 12.5%).

За год ВТБ24 в Хабаровске принял порядка 2,5 тысяч заявок на ипотечные кредиты. Это на треть больше, чем в 2015 году, что свидетельствует о росте спроса на продукт. Более 70% поступивших заявок были одобрены, количество выдач по ним составило 1 780 кредитов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Хабаровского филиала ВТБ.

Управляющий Хабаровским филиалом ВТБ24 Владимир Селиванов отметил: «Ипотека стала драйвером роста кредитного портфеля филиала. В 2016 году был реализован отложенный спрос на приобретение жилой недвижимости. Также мы более чем на полтора миллиарда нарастили портфель кредитов малому бизнесу».

Портфель потребительских кредитов по итогам года составил 11,3 млрд рублей (рост за год — 17,5%). В целом совокупный кредитный портфель Хабаровского филиала ВТБ24 достиг почти 25 млрд рублей, увеличившись за 2016 год на 13,5%.

Объем привлеченных средств населения по итогам 2016 года вырос на 2,2 млрд рублей и составил 29,7 млрд (рост за год — 8%).

За год филиал выдал почти 30 тысяч зарплатных карт, теперь количество зарплатных клиентов ВТБ24 в Хабаровском крае и Еврейской автономной области превышает 87 тысяч человек, примерно 70% из них работает в бюджетной сфере региона.