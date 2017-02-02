В пригороде Хабаровска появится новый объект для отдыха и туризма. Нарядный домик в китайском стиле для хабаровчан и гостей города собирается воссоздать к концу 2018 года в пригороде дальневосточной столицы местный инвестор – ОАО «Хабаровский Аэропорт». Уже разработан предварительный проект, именуемый «Туристический комплекс «Летний домик в Рощино». Реализация задумки обойдется более чем в 12 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Согласно проекту, на территории в 7 тысяч квадратных метров будет размещаться домик в китайском стиле. Его создадут на базе уже имеющегося на земельном участке заброшенного строения, которое подвергнут полной реконструкции. Обветшалый деревянный двухэтажный дом постройки начала XX века, который строители возьмут за основу, расположен рядом с комплексом отдыха «Заимка Плюснина». Ранее территория, на которой он стоит, входила в состав детского пионерского лагеря «Дзержинец».

После реконструкции в обновленном домике посетители туристического комплекса смогут ознакомиться с образцами искусства, ремесел и быта дружественного России Китая. Соседство этому мини-музею составят смотровая башня (ее соорудят на базе старой водонапорной, которая уже много лет не используется по прямому назначению), с которой будет открываться прекрасный вид на Амурскую протоку, летнее кафе и беседки, также оформленные в восточных традициях.

Предусмотрено и полное благоустройство территории с озеленением, газонами, клумбами, малыми архитектурными формами и организацией парковочных мест для автомобильного транспорта. Как рассказал первый заместитель директора городского департамента муниципальной собственности Вячеслав Чукавин, в октябре 2016 года в результате проведенного конкурса было заключено концессионное соглашение между муниципалитетом и ОАО «Хабаровский Аэропорт» о создании этого туристического комплекса. «Исходя из сроков окупаемости, продолжительность концессионного соглашения определена до 31 декабря 2065 года», — отметил он.