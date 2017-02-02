6 февраля в крае стартует регистрация участников гонки «Лыжня России»

6 февраля в Хабаровском крае начнут работу специальные комиссии по регистрации участников массовой гонки «Лыжня России – 2017». Региональный этап всероссийского забега пройдет 12 февраля.

Планируется, что в крае мероприятие объединит более 5 тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В качестве основного места гонки в Хабаровском крае определена учебно-спортивная база «Ильинка». Здесь организаторы ожидают около 1,5 тысяч человек, которые выйдут на старт в 12:00.

Для участников приготовлены дистанции на 5 и 10 километров. Первая — для юношей и девушек 1999 года рождения и позднее, вторая для тех, кто родился в 1998 году и раньше. К забегу также присоединятся руководители органов исполнительной и законодательной власти.

Регистрацию можно будет пройти на месте гонки. Специальная комиссия начнет работу в 8:30. Однако, чтобы избежать очередей, организаторы призывают участников подать документы заранее. Для этого в муниципальных районах края откроются мандатные комиссии. Главным местом регистрации станет Универсальный краевой спортивный комплекс имени В.И. Ленина в Хабаровске. По будням комплекс будет работать с 10:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. В субботу, 11 февраля – 10:00 до 13:00.

«В перечне обязательных документов для взрослых и детей – медицинская справка о состоянии здоровья, а также страховка от несчастного случая. Ее можно оформить в любой страховой компании, либо прямо на месте регистрации. После подачи документов каждый из участников получит лыжную шапочку, нагрудный номер или майку с его изображением», — рассказала заместитель директора краевого государственного автономного учреждения «Хабаровский краевой центр развития спорта» Елена Пономарева.

Напомним, что старты организуют практически во всех районах и городах края. Наиболее массовые забеги пройдут в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, поселках Солнечный и Ванино, районе имени Лазо. Участие в забегах смогут принять как любители, так и профессиональные спортсмены.

Победители и призёры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами.