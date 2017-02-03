В Хабаровске стартовал конкурс на размещение точек летней уличной торговли. И через три месяца хабаровчане начнут на открытом воздухе попивать квасок, лакомиться мороженым и фруктами в шоколаде. О проведении конкурса рассказала начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Лариса Колмыкова. «С 27 января администрация города начала прием заявок на участие в конкурсе на размещение точек для организации торговли в весенне-летний период. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На сегодняшний день хабаровскими коммерсантами подано уже 30 заявлений. Прием заявок от хозяйствующих субъектов будет проходить до 27 февраля, а с 6 по 10 марта пройдут заседания конкурсных комиссий. Особого ажиотажа мы не ожидаем, так как за несколько лет в Хабаровске уже сформировался устойчивый пул предпринимателей, избравших для себя уличную торговлю как приоритетный вид бизнеса.

Победители конкурса смогут начать торговлю с 1 мая и завершат ее 1 ноября», — сообщила она. В текущем году в краевом центре будут работать 800 точек уличной торговли. 334 из них разместятся в Центральном районе, в остальных четырех будут функционировать от 100 до 170 лотков. Заметим особо, что из этих восьми сотен мест в каждом из городских районов предусмотрено по 20 торговых точек для хабаровских садоводов, дачников и огородников — под реализацию ими семян, рассады и собственного урожая.

«Этим летом в ассортименте уличных торговцев будет то, что уже традиционно востребовано нашими горожанами – прохладительные напитки, коктейли, кофе, квас, выпечка, разнообразное мороженое, сахарная вата, вареная кукуруза, карамелизированные, свежие и покрытые шоколадом фрукты, плодоовощная продукция. Никаких новинок в этом «меню», увы, пока не предвидится», — сказала Лариса Колмыкова.

Также она отметила, что помимо лотков в городе будут работать 20 летних площадок с посадочными местами: их откроют рядом с кафе и ресторанами, чтобы горожане и гости города могли с удовольствием покушать и приятно провести время на открытом воздухе. По словам Ларисы Колмыковой, шанс стать победителем конкурса и обладателем права торговать на хабаровских улицах, площадях, бульварах, в парках и скверах сможет далеко не всякий из подавших заявку: каждого из претендентов конкурсная комиссия будет оценивать по ряду серьезных критериев. Но главным из них является отличная деловая репутация предпринимателя. Если в течение прошлых лет к его деятельности не было претензий, им не допускалось никаких нарушений в процессе торговли, и он не получал замечаний от органов власти и правоохранителей, тогда его шансы на победу многократно возрастают в отличие от конкурентов, допустивших огрехи в работе. Заявки на участие в конкурсе можно подавать в рабочие дни по адресу: ул. Фрунзе, 60, кабинет 238 (заседания конкурсных комиссий будут проходить с 6 по 10 марта с 10 до 17 часов в актовом зале по этому же адресу). Телефоны для справок: 32-70-48, 40-89-52.