Хабаровские школьники снимут видеоролики и напишут эссе о бездомных животных. Городская акция под названием «Братья наши меньшие» призвана привлечь внимание жителей краевого центра к проблеме безнадзорных собак и кошек и воспитать у детей чувство ответственности за животных. Конкурс видеороликов, рисунков и эссе проводит детский эколого-биологический центр совместно с мэрией. Его участниками могут стать ученики образовательных учреждений, их родители и педагоги. Акция будет проходить с 15 февраля по 30 марта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На конкурс рисунков принимаются авторские работы, выполненные в разных техниках: масло, гуашь, акварель, пастель и графика. А главное требование к презентациям и видеороликам – они должны привлечь внимание детей к проблеме бездомных животных и воспитать гуманное отношение к ним. Комиссия оценит творческий подход участников, художественную выразительность, оригинальность идеи и то, насколько полно автор смог раскрыть заданную тему.

Рисунки принимаются в городском дворце детского творчества «Маленький принц» по адресу: ул. Муравьёва-Амурского, 17. В заявке на участие нужно указать автора работы, его возраст, название образовательного учреждения, ФИО руководителя и телефон для связи. Эссе и видеоролики можно принести в детский эколого-биологический центр по адресу: пер. Ремесленный, 3. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 58-34-71 и 59-46-14.