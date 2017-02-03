Шанс накормить себя и город элитными сортами картофеля появился у хабаровчан. Его огородникам краевого центра предоставляет фермер из села Тополево Петр Лавренов. На 35 гектарах своего хозяйства он выращивает корнеплоды как на продажу, так и на семена, но в недалеком будущем планирует целиком перейти на выращивание клубней для семенного фонда. В этом году для фермеров и дачников он собрал с полей и заложил в овощехранилище 100 тонн картошки, в том числе и отборные семена 30 сортов: 17 – желтых видов картофеля, 5 – белых и 8 – полужелтых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В фермерских закромах землепашцев ждут «Розара», «Ветеран» и «Евгерия» — детища местных селекционеров, «Удача», «Адретта», «Любава», «Милена», «Петербургский», «Антонина», «Валентина», «Елизавета», «Вулкан», «Солнечный», «Вершининский» и др. «В этом году очень хорошо показали себя такие сорта, как «Тулеевский», высокоурожайные и довольно вкусные «Реванш», «Маделена» и «Дарёнка», «Солнечный», а из суперранних — «Милена» — она нынче просто отличная», — отметил Петр Лавренов.

Многие из перечисленных сортов впервые были завезены на Дальний Восток, но уже успешно прошли двухгодичные испытания суровым хабаровским климатом и глинистой почвой. Каждый из представленных сортов имеет свои особенности: разные сроки созревания и урожайности, особые вкусовые качества (картофельный гурман Лавренов выбирает самые вкусные). «Маделена» повкуснее, чем, скажем, «Адретта», но капризна, как женщина: за ней нужно тщательно ухаживать. Она очень нежная – боится механической уборки. Еще один из достойных сортов – «Тулеевский»: картофель ровный, желтый, плотный, крахмальный, с хорошей урожайностью и вкусом», — рассказал Лавренов.

Стоит отметить, что хозяйство фермера на протяжении нескольких лет сотрудничает с испытательным участком хабаровских ученых-селекционеров. Все сорта, которые проходят апробацию на лавреновских землях, внесены в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» – «настольную книгу» для каждого садовода. За сортовыми новинками и семенной картошкой к нему приезжают как коллеги-фермеры, так и владельцы небольших подворий, хабаровские дачники и огородники-любители.

Их привлекает не только качество семян, но и их вполне приемлемая стоимость. «Если в магазинах семенной картофель стоит 100-120 рублей за кило, а то и 120, а зарубежные сорта – под триста целковых, то у нас самые дорогие сорта – по 50 рублей. «Тулеевский», к примеру, — по 40 рублей килограмм», — сказал Петр Лавренов.

Если хабаровчане отважатся взять «дальневосточный гектар» и культивировать на нем картошку, он может вырастить для них семена под заказ и самовывоз: самому стоять за прилавком и торговать картофелем Петру Лавренову, как и многим другим фермерам, некогда. Поэтому он с ностальгией вспоминает о некогда широко распространенных в нашей стране потребительских кооперативах. Этим же вопросом озаботились и краевые власти: накануне в ходе работы одного из профильных комитетов Минсельхоза как раз обсуждалась проблема поддержки сельскохозяйственных кооперативов. «Работа потребкооперации в основном будет способствовать увеличению производства сельхозпродукции, аккумуляции продуктовых излишков и успешной реализации населению продуктов от местных производителей.

На сегодняшний день город Хабаровск обеспечивает себя местным картофелем только на 75%. У нас зарегистрировано 97 садоводческих товариществ, в которых числятся 16 тысяч садоводческих участков. Если их владельцы объединятся в кооперативы и плотно займутся выращиванием картофеля, то, возможно, в ближайшие годы город сможет на 100% обеспечить себя этим вкусным и полезным корнеплодом», — рассказал начальник городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов Олег Фомин, принимавший участие в работе краевого комитета.