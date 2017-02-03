Фирменный поезд «Юность» оснастили новыми железнодорожными вагонами

Сегодня на станции Хабаровск-1 состоялась церемония передачи десяти новых железнодорожных вагонов, которые будут курсировать между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре в составе фирменного поезда «Юность».

В ней принял участие генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов, который с рабочим визитом прибыл в Хабаровский край, руководители Дальневосточной железной дороги, Правительства Хабаровского края, Законодательной Думы и мэрии краевого центра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что всего Дальневосточная железная дорога от регионального филиала АО «Федеральная пассажирская компания» получила 26 плацкартных вагонов Тверского завода. Они оснащены современным оборудованием и полностью автоматизированной системой жизнеобеспечения. Это климат-контроль, современные туалетные комплексы, система фильтрации воды, камеры видеонаблюдения, электрические розетки и разъемы USB. Остальные 16 будут возить пассажиров в направлении «Хабаровск-Благовещенск» и «Тында-Благовещенск».

По словам заместителя Председателя Правительства края – министра промышленности и транспорта Сергея Ивашкина, инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Комсомольска-на-Амуре это весомый вклад в его развитие.

«Город Юности выступает социально-экономическим центром северных и близлежащих районов. Здесь строятся новые социальные объекты. Сегодняшнее пополнение парка комфортабельными вагонами – в тренде нашей общей стратегии по повышению качества жизни в Комсомольске-на-Амуре, который по поручению Президента страны Владимира Путина должен стать благоприятным для труда и отдыха. Пассажиропоток в данном направлении на протяжении трёх последних лет растет и сегодня составляет около 300 тысяч человек в год. Правительство края приветствует и поддерживает принимаемые меры по модернизации железной дороги. Уверен, общими усилиями мы решим задачу комплексного социально-экономического развития города президентского внимания», — сказал Сергей Ивашкин.

Участники церемонии также оценили внутреннее оснащение подвижного состава. Им продемонстрировали новейшую систему безопасности, которая интегрирована с комплексом пожаротушения.