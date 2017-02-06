В Хабаровске проходят мероприятия, приуроченные к 30-летию образования городской ветеранской организации. Так, недавно в Индустриальном районе начал свое шествие фестиваль художественного творчества «Ветераны — городу». 9 февраля он пройдет в Кировском районе, 10 февраля – в Железнодорожном, 15 февраля – в Краснофлотском и завершится в Центральном районе. 7 февраля в центре социальной работы «Содружество» на ул. Пушкина откроется выставка фотопортретов ветеранов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Среди мероприятий – пленумы и торжественные собрания, а также мероприятия, посвященные памятным датам истории страны. Самое главное мероприятие, посвященное 30-летию образования городской ветеранской организации, состоится 28 февраля в Городском дворце культуры. Городская организация ветеранов была создана после образования в 1986 году Всесоюзной организации.

27 февраля 1987 года на учредительной конференции представители ветеранской общественности всех районов Хабаровска проголосовали за создание в городе общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Первым ее председателем был Николай Корначев, в настоящее время организацию возглавляет Николай Корниенко. К своему 30-летию объединение не претерпело существенных структурных изменений. В его состав входят пять районных советов, городской комитет ветеранов войны и военной службы, четыре комиссии (социально-бытовая, по культурно-массовой и оздоровительной работе, организационно-методическая, по работе с молодежью).

В городе работают 304 первичные ветеранские ячейки, 11 из них – городские общественные организации, такие, как «Боевое братство», «Даманцы», «Дети войны», объединения моряков-подводников, суворовцев, нахимовцев и другие. Сегодня в рядах организации более 62,5 тысячи хабаровчан пожилого возраста. Они активно участвуют в общественно-политической и культурной жизни города, помогают своим товарищам, принимают участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Многолетняя работа ветеранской организации на благо города была неоднократно отмечена государственной, региональной, муниципальной властью и общественностью.