В Хабаровске определены места масленичных гуляний. Полтонны плова, столько же шашлыков и сотни блинов съедят хабаровчане во время проводов русской зимы, которые пройдут 25 февраля во всех районах города. Именно такие объемы съестного горожане ежегодно истребляют в заключительный день Широкой Масленицы (подсчитывать литры выпитого горячего чая никто даже не пытался). Об этом рассказала начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Лариса Колмыкова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Около полусотни хабаровских предпринимателей, участвующих в проведении масленичных гуляний, уже запаслись необходимыми продуктами и составили праздничное меню. По их словам, никто не уйдет с праздника голодным, несмотря на то, что каждый год на проводы русской зимы собирается порядка 10 тысяч человек. Только в парке «Северный» будет работать десяток точек, где жителям краевого центра и гостям города предложат традиционные блины с разными начинками и без оных, пироги, плов, шашлыки, горячие чай и кофе.

Не меньшее число лотков и палаток будет работать в каждом из отведенных под гуляния мест. Также в память о празднике все желающие смогут приобрести различные сувениры и игрушки, в том числе – ручной работы», — сообщила она. Главные масленичные торжества в Центральном районе стартуют в 13 часов близ городских прудов со стороны улицы Пушкина. Жителей Индустриального района будут ждать в полдень на базе отдыха «Дельфин». В Железнодорожном районе чучело Масленицы будет встречать хабаровчан в 12 часов на площади имени Горького.

Для жителей Краснофлотского и Кировского районов празднества начнутся также в 12 часов в парке «Северном» и на стадионе имени Ленина. Помимо щедрого угощения горожан и гостей города в Масленицу ожидают различные традиционные русские забавы, в числе которых – метание валенка на дальность, перетягивание каната, бой подушками на бревне, стрельба из лука, армрестлинг и, конечно же, покорение столба с призами. Вместе с веселыми скоморохами участники праздника, призывая весну, будут петь древние заклички (веснянки) и водить дружные хороводы. Увенчает праздник предание огню символических чучел Масленицы.