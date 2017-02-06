В музыкальной комедии «Ночь измен или Любовный покер» Стаса Сергеева четыре игрока и весельчак джокер раскинут перед вами историю причудливого любовного многоугольника. В напряженной игре победит один. Кто?

«Ночь измен или Любовный покер» — премьера Хабаровского музыкального театра в марте 17-го года!

Главный режиссер театра Алексей Серов приступил к постановке комедии, сюжет которой основан на вечной теме – адюльтер.

В спектакле «Ночь измен или Любовный покер» будет рассказана современная история. Все герои – обычные молодые люди, менеджеры, с обычными мечтами о карьере и успешной жизни, влюбляющиеся и изменяющие любимым, попадающие в самые нелепые и комичные ситуации, поющие любимые песни – те, что с таким удовольствием многие из зрителей наверняка поют в караоке и на вечеринках, а на корпоративах играющих в самые нелепые игры.

Во все времена, без ханжества и лицемерия, не отказывали себе в удовольствии рассказывать юмористические истории об изменах мужей, жен и их любовников, самые маститые и серьезные авторы: Федор Достоевский и Влас Дорошевич, Александр Островский и Михаил Зощенко… И несть числа всем классикам русской и мировой литературы, в творчестве которых звучит эта тема. Так отчего бы и нам не последовать за великими, и не рассказать историю молодых людей, строящих и семьи и карьеры: современных «акул бизнеса» в жизнь которых ворвался адюльтер?

Адюльтер неистребим. Так уж повелось со времен Адама и Евы. И сколько бы пуритане – из самых благих намерений! — не пытались словно фиговым листом прикрыть его существование – всё бесполезно: человеческие страсти сильнее доводов рассудка.

Страсть, напряжение, азарт, щемящее ожидание, жажда острых ощущений и побед – всё это составляющие любви или карточной игры. Каждый игрок хочет быть успешным и победить. Но выигрывает только тот, кто умеет и блефовать и рисковать! Акулы современного бизнеса и в любви применяют жестокие правила карточного стола. Ясно одно: и в игре, и в любви выигрывает тот, кто умеет добиться цели любой ценой.

Премьера спектакля – март 2017

Постановка – Алексей Серов

Сценограф – Андрей Тен

Костюмы – Наталья Сыздыкова

Балетмейстер – Ольга Козорез

Музыкальный руководитель – Александра Степаненко