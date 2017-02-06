Губернатор поручил усилить подготовку к пожароопасному периоду

Сегодня на аппаратном совещании в Правительстве края обсудили вопросы подготовки к пожароопасному периоду. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил усилить эту работу, чтобы, как только появятся первые очаги, все службы смогли в полную силу бороться со стихией. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщил начальник управления лесами Правительства края Иван Денисов, приводить в порядок технику, а также готовить людей лесники начали еще прошлой осенью, сразу как завершились пожары. В настоящее время в рабочем состоянии уже находятся 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны. Общая численность службы сейчас составляет 483 человека. Сотрудников доукомплектовывают снаряжением и оборудованием, часть личного состава проходит переобучение.

Как и в прошлом году, в новом сезоне большое внимание будет уделено организации эффективного мониторинга за пожарами. В наиболее «горимых» районах продолжат устанавливать видеокамеры, позволяющие выявлять возгорания на ранней стадии. К шести уже имеющимся комплектам докуплено еще 30 видеосистем. Также лесоохрана планирует активно использовать два беспилотника, приобретенных в прошлом пожароопасном периоде. Их будут применять в связке с парой специальных штабных автомобилей, внутри которых расположены настоящие ситуационные центры. Из таких машин можно передавать информацию, следить за тушением, вовремя вносить корректировки. Труднодоступные территории лесники проконтролируют при помощи авиапатрулирования.

Вячеслав Шпорт призвал активнее вести профилактическую работу с населением. Известно, что причина почти 80% пожаров – человеческий фактор. С марта на свои участки обычно устремляются дачники. Как только сходит снег, они начинают жечь прошлогоднюю траву и сухостой, пускать палы, что становится фактором риска.

В то же время Губернатор напомнил, что по инициативе Президента РФ 2017 год в России объявлен Годом экологии. Вопросы охраны окружающей среды, в том числе защиты лесов, становятся первостепенными. В этой связи необходимо как можно шире объяснять это людям, чтобы общественность оказывала властям поддержку.

В Хабаровском крае в этом сезоне вновь заработает «горячая линия» лесоохраны. Обнаружив в любой части региона пожар или пал травы, можно будет сообщить по единому номеру: 8-800-100-94-00.