Хабаровск вновь возглавил национальный рейтинг прозрачности госзакупок. Конкурс на самые честные и чистые процедуры при проведении конкурсов и аукционов ежегодно проводит Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области непрерывного мониторинга российского рынка государственных и корпоративных закупок на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления фактов сговора, минимизации проблемы коррупции при госрасходах, выявления наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа.

Рейтинг ведется среди участников федерального, регионального, муниципального уровня. В 2016 году в оценке экспертов приняло участие 84 муниципальных образования. И именно Хабаровск возглавил этот рейтинг, получив звание «Гарантированная прозрачность». «Очень приятно, что в этом рейтинге мы обошли гораздо более крупные города России. Это результат той работы, которую ведет мэр города Александр Соколов, администрация Хабаровска. А то, что мы занимаем верхнюю строчку рейтинга уже 5-й год подряд, демонстрирует, что работа ведется в правильном направлении, ведь это общественное признание», — сказал начальник управления муниципального заказа администрации Хабаровска Юрий Кромских. В прошлом году администрация Хабаровска провела 2800 конкурсных процедур на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Экономия бюджета составила 231 миллион рублей.