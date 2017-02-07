Студенческие бригады «Народных контролеров» планируют создать в крае

В Хабаровском крае продолжается реализация Народного проекта по поддержке местных производителей «Наш выбор 27». В его рамках набирает обороты движение «Народных контролеров», которые следят за уровнем цен, качеством реализуемых в крае продуктов питания, ассортиментом, а также представленностью местной продукции в торговых сетях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
К работе таких бригад активно подключились местные депутаты, инициативные жители, организовав рейды в Хабаровском, Комсомольском Солнечном и ряде других районов края. К рейдам намерены подключиться и представители студенческого сообщества. Первый такой актив сформируют молодые люди хабаровского филиала института управления РАНХиГС.
Свои предложения они представили специалистам комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края. Так, активисты намерены осуществить ряд контрольных закупок, активизировать работу в социальных сетях, а также проводить проверки качества бытового обслуживания.
Как отметил председатель комитета Николай Крецу, одна из задач краевого проекта «Народный контролер» — усилить обратную связь с жителями, оперативнее реагировать на их жалобы.
«К этой работе мы хотим привлечь молодых людей, которых будем брать в совместные рейды. Кстати говоря, по первым жалобам, которые поступили от наших «контролеров», комитет уже прорабатывает вопросы развития системы торговли в отдаленных территориях, расширения ассортимента реализуемых продуктов. Мы также рассчитываем на помощь студенческого сообщества и в продвижении самого проекта «Наш выбор 27», — сказал Николай Крецу.
Эта запись была опубликована 07.02.2017в 21:55. В рубриках: Общество.
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